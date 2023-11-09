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Ученые обнаружили, что использование газовой плиты может быть опасно для здоровья

Daily Mail: использование газовой плиты загрязняет воздух в доме

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В домах людей, которые пользуются газовыми плитами, превышен рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения уровень опасного химического соединения — диоксида азота в воздухе. Об этом сообщает Daily Mail.

Газовые плиты используются во многих странах — во Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и Словакии. Такой способ приготовления пищи удобен и экономичен. Тем не менее, голландские исследователи обнаружили, что использование газовой плиты повышает концентрацию диоксида азота в воздухе. Это химическое соединение с формулой NO2.

Ученые из нидерландской организации прикладных научных исследований выяснили, что чем дольше используется плита — тем выше уровень NO2. Кроме того, системы вытяжной вентиляции не могут эффективно удалять такие соединения (вероятнее всего, вследствие их неправильного использования).

Диоксид азота особо токсичен, он является мощным окислителем. Даже в небольших концентрациях соединение может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание диоксида азота способно спровоцировать развитие воспалительных заболеваний дыхательных путей, таких как астма. У людей с болезнями органов дыхания симптомы могут усилиться.

Британские ученые, не принимавшие участия в исследовании, заявили, что люди, использующие газовые плиты, недостаточно осведомлены о их вреде. Они убеждены в том, что производители таких приборов должны предупреждать о потенциальном загрязнении воздуха с помощью специальной маркировки. Эксперты в области здравоохранения рекомендуют использовать газовые плиты только при наличии хорошей вентиляционной системы или вовсе перейти на электрические варианты.

Ранее была обнаружена новая опасность соленой пищи.

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