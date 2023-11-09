Названа неожиданная опасность скрытого лишнего веса для мужчин

Мужчины с индексом массы тела, находящимся в пределах нормы, могут иметь скрытый лишний вес и ожирение, которое повышает риск развития нескольких видов рака. Об этом сообщает Daily Mail.

Индекс массы тела (ИМТ) — отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Часто используется для классификации ожирения и избыточного веса. Нормальный ИМТ составляет от 18,5 до 25. Однако ИМТ не отражает состав тела — количество жировой и мышечной массы в нем. Это значит, что люди, чей индекс массы тела находится в пределах нормы, могут иметь лишний вес.

Исследователи из Швеции обнаружили, что мужчины с ИМТ, находящимся на верхней границе нормы (25) или выше, склонны к появлению 17 различных видов рака, включая онкологические заболевая мозга, щитовидной железы, мочевого пузыря и печени. Кроме того, такой ИМТ в три-четыре раза повышает вероятность развития рака пищевода, желудка и почек.

К аналогичным выводам пришли ученые из Британии. Они выяснили, что взрослые испанцы, которые имели скрытый (или явный) избыточный вес или ожирение в возрасте до 40 лет, были подвержены большему риску развития 18 видов рака, в том числе лейкемии и лимфомы.

Ученые считают, что люди недостаточно осведомлены о некорректности определения избыточного веса с помощью ИМТ и повышенных рисках развития рака вследствие наличия «скрытого» лишнего жира. Кроме того, они убеждены в необходимости пересмотра понятия «лишний вес» и определения более четких рамок, которые позволят судить о наличии избыточной массы тела.

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