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Ученые выявили неожиданный фактор развития алкоголизма

Taylor & Francis: употребляющие газированные напитки дети чаще пробуют алкоголь

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Исследователи из Сеульского университета обнаружили, что дети, которые регулярно употребляют газированные напитки, отличаются импульсивностью. Кроме того, они склонны к развитию алкогольной и наркотической зависимости в старшем возрасте. Об этом сообщает Taylor & Francis.

Согласно исследованию корейских ученых, дети, которые регулярно пьют газированные напитки с содержанием кофеина, пробуют алкоголь в два раза чаще, чем их сверстники, в чей рацион такие напитки не входят. Кроме того, любители этого продукта питания с большей вероятностью начнут употреблять наркотические вещества в будущем.

Вероятнее всего, сахар в сочетании с кофеином оказывает на мозг токсикологическое воздействие, в результате которого человек становится более чувствительным к воздействию психоактивных веществ (спиртных напитков и наркотиков). Кроме того, люди, которые демонстрируют зависимость от газированных напитков в детстве, зачастую страдают импульсивным расстройством личности. Они принимают необдуманные решения, которые приводят к опасным для самого человека и окружающих последствиям. Такие люди в детстве склонны к бунту, непослушанию и агрессии.

Это значит, что в подростковом и взрослом возрасте человек с импульсивным расстройством личности будет стремиться получить доступ к алкоголю и наркотикам. Более того, таким людям не удастся взять под контроль свою зависимость и отказаться от вредных привычек.

Ранее были перечислены опасности кодировки от алкоголизма.

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