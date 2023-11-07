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Названы способы преодоления осенней хандры и усталости

Health News: здоровый сон помогает побороть осеннюю хандру и усталость

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«Газета.Ru»

Здоровый сон, правильное питание и воздействие дневного света могут эффективно снять осеннюю усталость и улучшить настроение. Об этом сообщает Health News.

Усталость, сонливость и сниженное настроение, связанные с наступлением осени, являются симптомами сезонного аффективного расстройства (САР). Оно возникает в результате недостатка солнечного света и увеличения выработки мелатонина (гормон-регулятора циркадных ритмов) в осенне-зимний период. В летний период симптомы полностью исчезают. САР является расстройством депрессивного спектра, им страдают около 5% людей по всему миру.

Когда естественного освещения становится меньше, мозг человека может вырабатывать меньше серотонина, химического вещества, которое обеспечивает передачу сигналов между нервными клетками. Серотонин участвует в регулировании настроения. Когда его достаточно, человек чувствует себя счастливым, спокойным и собранным. Кроме того, в связи с сокращением продолжительности светового дня вырабатывается больше мелатонина. Это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования. Повышенный уровень мелатонина провоцирует сонливость и снижает концентрацию внимания.

Чтобы почувствовать себя бодрее и снять усталость, рекомендуется регулярно выходить на улицу днем. Кроме того, необходимо обеспечить хорошее естественное освещение дома и рабочего места. Под воздействием дневного света в организме вырабатывается серотонин, который называют гормоном активности.

Также необходимо соблюдать режим сна. Спать нужно не меньше шести-восьми часов, причем засыпать и просыпаться лучше в одно и то же время. Дремать в течение дня не рекомендуется. Правильно питаться не менее важно — стоит употреблять в пищу блюда, которые хорошо насыщают.

Ранее был назван эффективный способ улучшить качество сна.

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