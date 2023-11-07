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Российское кругосветное путешествие продолжилось на новом судне после нападения акул

Руководитель Russian Ocean Way Ковалевский: новое судно кругосветки вышло из Австралии

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Личный архив Евгения Ковалевского

Кругосветная экспедиция Russian Ocean Way (ROW) продолжилась на новой лодке, рассказал «Газете.Ru» путешественник Евгений Ковалевский.

«Есть лодка. На лодке необходимое оборудование. Вода, еда. Без помощи соотечественников, проживающих в Австралии, это было бы невозможным! Всем, кто нам помог, низкий поклон и большое человеческое спасибо. Отдельная благодарность за парусник Томскому меценату. Лодка замечательная», – рассказал путешественник.

Во вторник 7 ноября экипаж вышел из Яхт-клуба Таунсвилл в Австралии. Маршрут проходит вдоль берегов Австралии на север в направлении Мыса Йорк до острова Четверг.

«Оттуда планируем идти на Бали, Индонезия. Далее к Новому году до Таиланда, затем через Индийский океан. Экспедиция продолжается», – отметил Ковалевский.

Экспедиция Russian Ocean Way организована томским отделением Российского географического общества. Ее участники следуют по маршруту первых русских кругосветных мореплавателей XIX века, таких как Иван Крузенштерн и Фаддей Беллинсгаузен. Их маршрут стартовал 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге, завершить его они намерены там же 1 июля 2024-го.

Ранее катамаран кругосветной экспедиции атаковали акулы. На маршруте от Вануату до Австралии примерно в середине пути между 3 и 6 сентября начались множественные атаки бразильских акул. Катамаран, а также все вещи были утеряны. Тогда Ковалевский заявил, что, несмотря на потерю судна, экспедицию не прервут.

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