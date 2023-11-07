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В США удивились неожиданному маневру российского спутника «Ресурс-П» №3

Компания LeoLabs: российский «Ресурс-П» №3 провел неожиданный маневр в 2022 году

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Пресс-служба «Роскосмоса»/РИА Новости

Американская компания LeoLabs заявила, что российские спутники «Космос-2562» и «Ресурс-П» №3 совершили потенциально опасный маневр в 2022 году. Об этом пишет издание SpaceNews.

Как указано в материале, движение российских космических аппаратов может дать специалистам представление о возможных опасностях в космосе для спутников США. В частности, речь идет о маневрах «Ресурса-П» №3 в ноябре прошлого года.

По данным издания, этот спутник в течение нескольких лет оставался неактивен. Однако в указанный промежуток времени космический аппарат дистанционного зондирования Земли неожиданно приблизился к другому российскому объекту — «Космосу-2562».

Данный инцидент заинтересовал американских специалистов, которые на основе полученной информации сделали несколько выводов. Одним из них, согласно заявлению LeoLabs, является некорректность утверждений о полной неработоспособности неактивных спутников.

При этом в компании подчеркнули, что в октябре 2023 года «Ресурс-П» №3 совершил очередной маневр. В этот раз космический аппарат вовсе ушел с орбиты и, по предположениям экспертов, больше не существует.

Авторы публикации не исключили, что в скором времени «Космос-2562» также сойдет с орбиты. Однако пока этого не произошло.

Российский спутник «Ресурс-П» №3 был запущен на орбиту в марте 2016 года. Как уточнило издание, тогда у летательного аппарата заклинило одну из солнечных панелей и в результате она не развернулась.

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