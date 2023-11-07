Названа неочевидная причина лишнего веса

Диетолог-эндокринолог Шона Леви из Тулейнского университета в США рассказала, что употребление креатина, протеинового порошка и витамина А в виде пищевых добавок может привести к набору лишнего веса. Об этом сообщает Daily Mail.

Креатин — это азотсодержащая карбоновая кислота, которая присутствует в организме позвоночных и участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках. Компании, производящие БАДы (биологически активные добавки), утверждают, что прием креатина в виде порошка способствует увеличению мышечной массы, силы и выносливости. Диетолог объяснила, что креатин может спровоцировать появление отеков и стать причиной вздутия и дискомфорта в животе. Вследствие этого человек внешне будет казаться более полным, чем на самом деле.

Протеиновые порошки также могут помочь увеличить мышечную массу людям, которые занимаются фитнесом. Однако употребление протеиновых коктейлей на основе порошка чревато набором лишнего жира. Дело в том, что такой напиток содержит калории, которые многие люди не учитывают при составлении рациона питания. В результате человек, желающий улучшить фигуру, переедает.

Специалист по здоровому питанию добавила, что прием больших доз витамина А также может стать причиной увеличения веса. Исследование, проведенное учеными из университета Теннесси, показало, что употребление витамина А ускоряет набор веса сочетании с высокожировой диетой у крыс.

Леви отметила, что необходимое количество витаминов и питательных веществ можно получать с пищей, поэтому не стоит употреблять пищевые добавки без необходимости.

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