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Диетолог назвала самый полезный овощ

Daily Mail: капуста полезна для пищеварения и сердца

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freepik.com

Диетолог Стефани Маккерчер из США рассказала, что употребление капусты благотворно влияет на пищеварительную систему из-за высокого содержания в ней клетчатки. Кроме того, этот овощ богат калием, который отвечает за правильное функционирование сердечной мышцы. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по здоровому питанию объяснила, что в капусте много клетчатки. Клетчатка относится к нерастворимым пищевым волокнам, которые нормализуют стул и положительно влияют на микробиом кишечника. Также капуста богата витамином С — он улучшает всасывание железа и усвоение кальция в организме, а также снижает уровень холестерина.

Кроме того, витамин С обладает антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты — это вещества, которые защищают клетки в организме человека от повреждения активными формами кислорода. Это значит, что употребление капусты способствует защите клеток от износа вследствие окислительного стресса.

Также отмечается, что этот овощ богат калием и витамином А. Калий участвует в сокращении сердечной мышцы и обеспечивает стабильность артериального давления, а витамин А (ретинол) важен для иммунитета, здоровья глаз и кожи.

Ранее иммунолог предупредил об опасности приема витамина D.

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