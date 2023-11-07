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Ученые объяснили, почему нельзя пить витамины просто так

Daily Mail: употребление витаминов без назначения врача опасно для здоровья

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Исследователи из университета Тафтса в США обнаружили, что прием высоких доз добавок кальция удваивает риск летального исхода при различных видах рака. Их коллеги из университета Цинхуа выяснили, что другая популярна добавка, бета-каротин, повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний легких. Об этом сообщает Daily Mail.

Бета-каротин — это желто-оранжевый растительный пигмент, который содержится в моркови и других овощах. Считается, что вещество положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память. В результате анализа 18 научных работ на тему влияния бета-каротина на организм человека, китайские исследователи из университета Цинхуа обнаружили, что эта пищевая добавка повышает риск развития рака легких у курильщиков примерно на 16%. Такой эффект наблюдался даже при приеме низких доз.

Их американские коллеги из университета Тафтса также выявили связь между употреблением пищевых добавок и увеличением вероятности появления онкологических заболеваний. Они заявили, что прием высоких доз добавок кальция (более 1000 мг в день) увеличивает риск летального исхода при любом типе рака в два раза.

Майк Лин, профессор диетологии из Университета Глазго, объяснил, что человеческий организм не приспособлен для переработки избыточного количества витаминов.

«Люди эволюционировали, потребляя очень ограниченное количества витаминов из пищи», — рассказал диетолог.

По словам Лина, в организме человека отсутствуют биологические механизмы, ответственные за устранение гипервитаминоза. Избыток витаминов, накапливаясь в органах и тканях, оказывает токсическое воздействие. Профессор утверждает, что сбалансированный рацион питания может обеспечить потребность организма в различных витаминах и минералах, поэтому прибегать к употреблению пищевых добавок без назначения врача не следует.

Ранее были перечислены овощи, который способствуют поддержанию иммунитета осенью.

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