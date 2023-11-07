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В России создали назальную вакцину от опасного респираторно-синцитиального вируса

Профессор Лиознов: вакцина для пожилых от РСВ готова ко второй фазе испытаний

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Ампулы с вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и насадки-распылители для назального введения вакцины от COVID-19

Ампулы с вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и насадки-распылители для назального введения вакцины от COVID-19

Павел Львов/РИА Новости

В России планируют до конца 2023 года начать вторую фазу испытаний вакцины от РСВ (респираторно-синцитиальный вирус) для лиц старшего возраста, рассказал «Газете.Ru» директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«В институте ведутся разработки РСВ-вакцины для лиц старшего возраста. Сейчас мы закончили первую фазу клинических исследований, до конца 2023 года надеемся начать вторую», — пояснил он.

Он заметил, что вакцина будет вводиться в виде капель в нос, а помимо защиты от РСВ бонусом пациент получит и иммунитет от гриппа на один сезон.

«На мой взгляд, интраназальная вакцина в отношении респираторных инфекций — наилучший подход, потому что мы получаем не только системный иммунитет, но и иммунитет в месте входных ворот инфекций», — уточнил Лиознов.

По словам профессора, РСВ является достаточно тяжелой инфекцией у детей младшего возраста, прежде всего для ослабленных и с сопутствующей патологией. «Сейчас еще стало ясно, что этот вирус вызывает тяжелые заболевания у лиц старшего возраста: тяжелые пневмонии, бронхиолиты», — добавил специалист.

На РСВ обратила внимание и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). С 2017 года организация ввела проект по надзору за опасным вирусом. Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева включен в эту программу. В случае с возбудителями респираторных инфекций у ВОЗ в приоритете грипп, РСВ, SARS-CoV-2.

Подробнее о том, какими вакцинами от гриппа лучше прививаться и когда ожидается подъем заболеваемости гриппозной инфекцией в России — в интервью Лиознова «Газете.Ru».

Ранее профессор Лиознов назвал два типа эффективных в этом сезоне вакцин от гриппа.

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