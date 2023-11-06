Названа неожиданная польза авокадо

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что употребление авокадо связано с низким риском развития сахарного диабета. Результаты опубликованы в Science Direct.

В исследовании приняли участие 6814 человек в возрасте 45-84 лет. Добровольцы были набраны в период с 2000 по 2002 год. Каждые 18 месяцев ученые оценивали состояние здоровья участников и обновляли информацию об их пищевых привычках. Исследование завершилось в 2018 году.

Выяснилось, что у испытуемых, которые регулярно употребляли авокадо, вероятность развития сахарного диабета была ниже, чем у тех, в чей рацион не входил этот продукт. Результаты анализов крови испытуемых показали, что авокадо способно поддерживать гомеостаз глюкозы — стабильный уровень сахара в крови. Концентрация глюкозы в крови регулируется гормоном инсулином. При диабете глюкоза, поступающая с пищей, не усваивается организмом и накапливается в крови. Избыток глюкозы обладает токсическим действием и разрушает стенки кровеносных сосудов, нервные волокна и внутренние органы.

Употребление авокадо было связано со снижением уровня глюкозы и инсулина натощак в крови испытуемых. Вероятнее всего, защитные свойства авокадо обусловлены содержанием в нем клетчатки. Клетчатка — это сложные углеводы, которые не усваиваются в процессе пищеварения. Она замедляет всасывание других углеводов, что помогает в контроле уровня глюкозы крови при сахарном диабете. Кроме того, авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами, положительное влияние которых на организм человека еще изучается.

Ранее иммунолог предупредил об опасности приема витамина D.