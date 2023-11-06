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Стало известно происхождение волос йети, найденных в Гималаях

Live Science: найденные в Гималаях волосы йети принадлежали лошади

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Sonam Penjore/BBC Radio 4

«Волосы йети», найденные в Гималаях, на самом деле принадлежали лошади. Об этом сообщает Live Science.

Эндрю Бенфилд, писатель и учитель медитации, провел годы в поисках йети вместе со своим скептически настроенным другом, политическим аналитиком Ричардом Хорси. Они путешествовали по Индии, Мьянме, Непалу и Бутану, слушая истории о легендарном существе. Материалы из их поездки легли в основу документального сериала на BBC. В июньской серии они сообщили, что нашли загадочные черные волосы длиной около 15 сантиметров.

В Университете Буффало в Нью-Йорке из волос выделили ДНК. Оказалось, что они принадлежали алтайским лошадям, горной породе, распространенной в Гималаях.

Слухи о человекоподобном существе, бродящем по Гималаям, распространились на Западе в начале 1950-х годов, когда британский альпинист Эрик Шиптон вернулся с Эвереста с фотографиями гигантских следов. Последующие исследования, проведенные жителями Запада, не нашли никаких научных доказательств существования этого существа.

Ученая Шарлотта Линдквист, которая занималась анализом ДНК «волос йети», также участвовала в исследовании, опубликованном в 2017-м в журнале Proceedings of the Royal Society B. В нем были проанализированы девять предполагаемых образцов йети: восемь принадлежали медведям, а еще один — собаке.

Ранее ученые подтвердили, что древние египтяне не строили Большого Сфинкса.

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