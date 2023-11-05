Врач рассказал, от каких продуктов нужно отказаться при приеме новых лекарств от ожирения

Врач из Йельской медицинской школы рассказал, что при приеме Оземпика (семаглутида) следует ограничить жирную пищу, кофе и алкоголь, а также не допускать дефицита белка, который может привести к быстрой потере мышц. Об этом сообщает Healthday.

Оземпик (семаглутид) принадлежит к новому поколению лекарств от диабета 2 типа и ожирения, имитирующих гормон GLP-1. Он естественным образом вырабатывается в кишечнике во время приема пищи, в ответ на что мозг подавляет аппетит. Некоторые люди не испытывают побочных эффектов при приеме Оземпика, а для многих побочные эффекты будут временными. Соблюдение некоторых правил может уменьшить риск неприятных реакций.

Когда люди худеют на Оземпике, они также теряют мышечную массу, что увеличивает долгосрочный риск многих заболеваний. Чтобы предотвратить это, пациенты должны выполнять силовые тренировки по крайней мере два раза в неделю. Кроме того, им следует сосредоточиться на употреблении в пищу продуктов с высоким содержанием белка, а не продуктов с высоким содержанием жиров. Поэтому полезно включить в рацион больше бобов, орехов и морепродуктов, а также исключить картофель фри, чипсы и другие жирные продукты.

И кофе, и алкоголь могут привести к сильной изжоге, так как препарат заставляет пищу дольше оставаться в желудке. При недомогании следует ограничить кофе до двух чашек в день. Из-за замедления пищеварения также не стоит есть большими порциями: они могут вызвать тошноту, вздутие или тяжесть в желудке.

Поскольку люди, принимающие Оземпик, испытывают потерю аппетита и в целом потребляют меньше еды, для них важно есть продукты, содержащие много питательных веществ. Лучше выбирать крахмалистые овощи (например, сладкий картофель, кукурузу или горох) и цельнозерновые продукты (цельнозерновой хлеб, коричневый рис и цельнозерновые макароны), а не рафинированные углеводы (сладости, выпечка). Последние содержат много калорий, но относительно мало полезных для здоровья питательных веществ — витаминов, минералов, антиоксидантов и т. д. Фрукты, овощи, бобы, орехи и семена также повышают питательность рациона.

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