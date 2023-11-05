проект

Четырехлетняя девочка пережила инсульт из-за повышенного уровня особой аминокислоты

Cureus: повышенный уровень гомоцистеина привел к инсульту у ребенка

close
100%
Pexels

Врачи из Медицинского колледжа Ганди в Хайдарабаде (Индия) сообщили о случае ишемического инсульта у 4-летней девочки. Исследование опубликовано в журнале Cureus.

В отделение неотложной помощи прибыла четырехлетняя девочка, родители которой оказались кровными родственниками. У нее была рвота, а затем появилась слабость в руке и ноге с правой стороны и пропала речь. За пять часов до обращения в больницу она была полностью здорова, а также у нее не было отклонений в развитии.

МРТ показала, что у девочки произошел ишемический инсульт из-за закупорки левой средней мозговой артерии. Как выяснили ученые, это было связано с повышением уровня аминокислоты гомоцистеина. Это вещество может вызывать окислительное повреждение клеток стенок сосуда и приводить к возникновению тромбоза. После нескольких недель лечения девочка поправилась, у нее остались небольшие неврологические нарушения.

У детей заболеваемость инсультом крайне низкая: от 1,2 до 13 случаев на 100 тысяч детей до 18 лет. Мальчики более склонны к инсульту. В исследовании детей из Нидерландов в возрасте до 18 лет у 18% из 45 пациентов с ишемическим инсультом был повышен гомоцистеин. Это подчеркивает важность анализа на эту аминокислоту для детей с инсультом. Снизить уровень гомоцистеина может комбинация витамина B6, витамина B12 и фолиевой кислоты.

Ранее ученые нашли лекарство, которое может предотвратить вялый паралич при травме спинного мозга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий