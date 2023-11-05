Четырехлетняя девочка пережила инсульт из-за повышенного уровня особой аминокислоты

Врачи из Медицинского колледжа Ганди в Хайдарабаде (Индия) сообщили о случае ишемического инсульта у 4-летней девочки. Исследование опубликовано в журнале Cureus.

В отделение неотложной помощи прибыла четырехлетняя девочка, родители которой оказались кровными родственниками. У нее была рвота, а затем появилась слабость в руке и ноге с правой стороны и пропала речь. За пять часов до обращения в больницу она была полностью здорова, а также у нее не было отклонений в развитии.

МРТ показала, что у девочки произошел ишемический инсульт из-за закупорки левой средней мозговой артерии. Как выяснили ученые, это было связано с повышением уровня аминокислоты гомоцистеина. Это вещество может вызывать окислительное повреждение клеток стенок сосуда и приводить к возникновению тромбоза. После нескольких недель лечения девочка поправилась, у нее остались небольшие неврологические нарушения.

У детей заболеваемость инсультом крайне низкая: от 1,2 до 13 случаев на 100 тысяч детей до 18 лет. Мальчики более склонны к инсульту. В исследовании детей из Нидерландов в возрасте до 18 лет у 18% из 45 пациентов с ишемическим инсультом был повышен гомоцистеин. Это подчеркивает важность анализа на эту аминокислоту для детей с инсультом. Снизить уровень гомоцистеина может комбинация витамина B6, витамина B12 и фолиевой кислоты.

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