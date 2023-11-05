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Российские ученые детально описали работу гиппокампа

В РАН разработали детальную модель гиппокампа

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Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН создали детальную модель гиппокампа человека. Об этом сообщают РИА «Новости».

Вместо того, чтобы воссоздавать детали работы мозга на клеточном уровне, авторы работы применили метод обратного поиска задач. Он предполагает поиск параметров, позволяющих модели воспроизводить экспериментальные данные о ритме мозга.

Мозговой ритм играет важную роль в различных процессах. Каждому типу ритма свойственна определенная частота и амплитуда электромагнитных колебаний. При смене функциональной активности мозга характер колебаний изменяется. Поэтому описание и понимание этих ритмов является ключом к пониманию работы мозга в целом.

Авторы работы собрали экспериментальные данные о самой изученной зоне гиппокампа. Ученым известно 18 типов тормозных нейронов, авторам удалось смоделировать сеть из семи. В дальнейшем авторы будут улучшать ее. Результаты исследования показывают, что путем поиска обратной задачи можно определить параметры, при которых модель мозга воспроизводит экспериментальные данные о ритме мозга.

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