Создан метод прогноза приступа астмы во влажную погоду

Ученые Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (ДНЦ ФПД) разработали способ прогнозирования рисков обострения бронхиальной астмы в сезон с высокой влажностью воздуха. Он учитывает факторы генетической предрасположенности, связанные с особенностями дыхательных путей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Сегодня бронхиальную астму нельзя полностью «излечить», но можно контролировать заболевание: снижать количество клинических проявлений болезни, потребности «спасательной» терапии, функции легких, а также предотвращать отдаленные риски, такие как обострение болезни и побочные эффекты приема лекарственных препаратов.

Причинами обострений быть разные факторы, в том числе повышенная влажность воздуха.

«Нами было установлено, что в период с теплой и влажной погодой – особенно когда влажность превышает 50% – у больных снижается контроль над заболеванием, ухудшается функция внешнего дыхания, появляется более выраженная лабильность бронхов, наблюдаемая при специальном обследовании у пульмонолога. Для предотвращения таких негативных явлений был разработан способ прогнозирования снижения контроля бронхиальной астмы в этот период», – объяснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории профилактики неспецифических заболеваний легких Денис Наумов.

Применение разработанного способа позволит заблаговременно выявить отрицательную.

«Специалисты проводят выявление одного из вариантов двух генов AQP5 и TRPV4, учитывают данные обычной спирометрии (исследование воздушного потока, позволяющее оценить функцию внешнего дыхания), а также определяют исходный уровень контроля бронхиальной астмы по специальному вопроснику», – рассказал Наумов.

Используемые ранее способы не принимали во внимание индивидуальную вариабельность последовательности генов и исходный уровень контроля. Разработка позволяет существенно оптимизировать проводимые профилактику, фармакотерапию и улучшить качество жизни больных бронхиальной астмой.

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