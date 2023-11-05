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В странном германском захоронении нашли тело аристократки без лицевых костей

Arkeonews: в Саксонии-Анхальт нашли тело аристократки IX века без лицевых костей

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Jan Woitas/Global Look Press

Археологи обнаружили останки супружеской пары возрастом в тысячу лет неподалеку от города Айслебен в Саксонии-Анхальт. Скелет и череп мужчины были обычными, а у женщины полностью отсутствовала лицевая часть черепа. О находке сообщает Arkeonews.

Археологи предполагают, что женщина ростом около 1,55 метра и ее муж, чуть выше ростом, жили в IX веке. Их останки были найдены в бывшем королевском дворце Хелфта – месте, где проживал император Оттон Великий, провозглашенный императором Священной Римской Империи после того, как он завоевал Итальянское королевство.

У жены отсутствовали все кости лица, а лицо ее мужа все еще было нетронутым, хотя их обнаружили на одной глубине. Археологи полагают, что муж мог быть управляющим замком. Рядом с ним нашли несколько предметов, но женщина была похоронена без какого-либо инвентаря. Возможно, она сознательно выразила желание быть похороненной без обычного в то время погребального инвентаря, например, украшений. Это говорит о том, что она мыслила гораздо более современно, чем ее муж: возможно, она уже приняла христианство, в котором захоронение с предметами не поощрялось.

Ранее ученые нашли в Казахстане древнюю скифскую пирамиду.

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