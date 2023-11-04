Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Норвегии открыли первый в континентальной Европе орбитальный космодром

Andoya Space: Норвегия вошла в число стран, способных запускать спутники

close
100%
Andøya Spaceport

В Норвегии официально открыли первый в континентальной Европе орбитальный космодром Андёйя (Andøya). Он расположен на одноименном острове в регионе Нордмела на северо-западе страны. Информация о событии появилась на официальном сайте управляющей космодромом аэрокосмической компании Andoya Space.

В церемонии открытия объекта 2 ноября принял участие наследный принц Норвегии Хокон.

Космодром Андёйя позволит Норвегии войти в число стран, способных осуществлять космические пуски спутников малого и среднего размера. Комплекс включает в себя центр управления полетами, инфраструктуру для подготовки к стартам и несколько стартовых площадок.

По словам представителей оператора космопорта, расположение Андёйя далеко на севере позволит проводить орбитальные запуски с сильным ретроградным (от 90° до 180°) наклоном. Они благоприятны для солнечно-синхронных и полярных орбит и пользуются большим спросом, поскольку возможности для вывода аппаратов по таким траекториям во всем мире ограничены.

Ожидается, что первый запуск с космодрома Андёйя проведет частная немецкая аэрокосмическая компания Isar Aerospace в рамках испытаний собственной двухступенчатой ракеты-носителя Spectrum.

Ранее стало известно о планах по модернизации российского космодрома «Восточный» для запуска перспективных ракет-носителей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий