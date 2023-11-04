Ученый определил оптимальные частоты для поиска сигналов внеземных цивилизаций

Поиск сигналов внеземной жизни лучше вести в радиодиапазоне от одного до 10 гигагерц. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Александр Панов.

По словам Александра Панова, высокие частоты от гигагерца обеспечивают оптимальное качество передачи данных на большие расстояния в космическом пространстве, в то время как низкие частоты мегагерцового диапазона хуже подходят для этой задачи в связи с эффектом дисперсии, вызванным звездной плазмой и более высоким фоном космических шумов. Из-за нее длинные радиоволны распространяются с разной скоростью, и сигналы «расплываются».

«На низких частотах очень трудно искать сигналы из-за сильных шумов», — объяснил эксперт.

Кроме того, маловероятно, что планетарные радары и системы связи космических кораблей внеземных цивилизаций работают на низких частотах по названным выше причинам.

Александр Панов также назвал небольшими шансы на успех европейского эксперимента Breakthrough Listen, в рамках которой астрономы впервые задействовали группу радиотелескопов LOFAR для обнаружения сигналов внеземного разума в мегагерцовом диапазоне. Ученые намерены просканировать радиопространство 1,6 млн звездных систем на предмет сигналов искусственного происхождения.

Специалист уточнил, что сеть LOFAR в целом не предназначена для обнаружения внеземных радиосигналов. Задачи LOFAR другие: исследование межзвездного магнитного поля, самые старые радиогалактики, солнечная физика и т.д.

Александр Панов допустил, что астрономам все же может улыбнуться удача, несмотря на неоптимальные условия поиска.

Ранее астрономы расширили сферу поиска сигналов внеземных цивилизаций за счет сети LOFAR.