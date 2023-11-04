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Врач объяснила, могут ли иммуномодуляторы снизить риск простуды

Отоларинголог Тишанская: БАДы и комплексы витаминов не защищают от простуд

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Биоактивные добавки и витамины не снижают риск заражения ОРВИ в сезон простуд. Об этом «Газете.Ru» рассказала отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

«Под иммуномодуляторами понимают огромное разнообразие средств: это и БАДы, и препараты из растительного сырья, и комплексы витаминов, и лекарственные средства — бактериальные лизаты, интерфероны и так далее. Последние две группы препаратов стоит принимать только по назначению специалиста», — объяснила Тишанская.

Учеными доказано влияние переохлаждения на иммунную защиту слизистой оболочки верхних дыхательных путей, добавила врач. От холода капилляры сокращаются, иммунокомпетентные клетки частично погибают. Все это приводит к повышенному риску ОРЗ. Помимо одежды по погоде и согревания горячими напитками, защитить от заражения может ношение маски в помещении.

«Вакцинация против сезонных вирусных заболеваний считается хорошим профилактическим методом от эпидемий. Она снижает риск инфицирования, но может не повлиять на выраженность симптомов у конкретного человека, если заражение все же произошло», — заключила врач.

Ранее ученые нашли лекарство для восстановления обоняния и чувства вкуса, утерянных из-за COVID.

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