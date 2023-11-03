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Психологи выяснили, кто больше склонен сообщать плохие новости

JESP: женщины охотнее мужчин делятся негативной информацией

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Международная группа ученых из Университета Карнеги-Меллон в США и Университета Боккони в Италии выяснили, что мужчины не так склонны делиться негативной информацией по сравнению с женщинами. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Experimental Social Psychology (JESP).

Чтобы изучить гендерные различия в обмене различными типами информации, специалисты провели три разных эксперимента с более чем 1000 человек. В первом исследовании люди сообщали о случаях, когда они чувствовали, что не могут сопротивляться желанию раскрыть информацию другим, а затем указывали, действительно ли они поделились этими сведениями.

Хотя мужчины и женщины продемонстрировали одинаковое количество случаев желания поделиться положительной информацией (например, о повышении по службе), мужчины гораздо реже сообщали о желании поделиться отрицательной информацией (например, о неспособности получить более высокую должность).

Исследование также показало, что женщины сообщили о большем удовлетворении от своей способности делиться информацией, тогда как большинство участников-мужчин признались в большей склонности скрывать информацию о своих мыслях и чувствах, даже когда было бы лучше поделиться ею с другими.

«Наши результаты показывают, что пол остается важной линией разлома, когда дело доходит до желания и склонности раскрывать негативную информацию. Мужчины могут как получать различные преимущества, так и быть более уязвимыми к последствиям обмена информацией по сравнению с женщинами», — отметила соавтор исследования, профессор поведенческих наук Ирен Скопеллити.

Ранее психологи выяснили, кто более склонен манипулировать чужими эмоциями.

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