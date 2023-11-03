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Ученые выяснили, как именно курение мешает лечить рак

Science Advances: курение табака тормозит борющиеся с опухолями белки

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Канадские ученые из Института исследования рака Онтарио выяснили, что курение не только способствует развитию онкологических заболеваний, но и затрудняет их лечение, подрывая защитные силы организма. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

Команда проанализировала ДНК более 12 тыс. образцов опухолей 18 различных типов рака. Анализ показал явную связь между мутациями при раке легких и характерным «следом», который курение оставляет в ДНК.

Специалисты пришли к выводу, что вдыхание табачного дыма приводит к вредным изменениями в ДНК, известным как мутации остановки роста. Эти изменения дают организму команду прекратить выработку важных для противодействия опухолям белков.

«Наше исследование показало, что курение связано с изменениями в ДНК, которые нарушают образование супрессоров [подавителей] опухолей», — отметила соавтор исследования Нина Адлер.

Ученые также выяснили, то нездоровое питание и употребление алкоголя также угнетают ДНК, осложняя лечение рака.

Ранее врачи рассказали, кому нужно пройти обследование на рак в первую очередь.

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