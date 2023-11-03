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Ученые выяснили, почему слоны важны для лесов

One Earth: носороги, лоси и другие крупные травоядные делают леса разнообразнее

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Shutterstock

Шведские ученые из Лундского университета установили связь между крупными травоядными животными и состоянием лесных экосистем. Исследование опубликовано в научном журнале One Earth.

Специалисты выяснили, что регионы с обилием слонов, носорогов, лосей и другой питающейся зеленью мегафауны обладают более разнообразным древесным покровом, что помогает процветать другим видам.

«Наши результаты раскрывают интересную и сложную историю о том, как крупные травоядные животные формируют природные ландшафты мира. Древесный покров в этих районах более редкий, но его разнообразие намного выше, чем в районах без крупных травоядных животных», — отметил ведущий автор исследования Ланьхуэй Ван.

По словам ученых, новые результаты подчеркивают необходимость интеграции крупных травоядных животных в стратегии восстановления и сохранения природы. Это важно не только ради самих животных, но и из-за той жизненно важной роли, которую они играют в формировании ландшафтов и влиянии на биоразнообразие.

Согласно расчетам, для выполнения международной программы ООН по восстановлению до 100 тыс. квадратных километров природных территорий потребуется увеличивать поголовье дикой травоядной мегафауны.

Ранее зоологи выяснили, что слонам в Азии скоро будет негде жить.

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