Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Леса-зомби» начали заполнять горы Калифорнии из-за глобального потепления

PNAS Nexus: 20% калифорнийских лесов могут не выжить из-за высоких температур

close
100%
Wikimedia Commons

Американские ученые из Стэнфордского университета в штате Калифорния предупредили о распространении так называемых «лесов-зомби» в горах Сьерра-Невада. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Согласно выводам специалистов, изменения климата привели к тому, что до 20% хвойных деревьев в Сьерра-Невада больше не способны выживать в слишком теплых и засушливых условиях.

В горах перестало хватать воды для питания неглубоких корневых систем желтых сосен, сосен Ламберта и Дугласовых пихт. В результате лес медленно засыхает, лишь частично сохраняя свои экосистемные функции. Деревья постепенно вытесняет кустарник чапараль, более устойчивый к высоким температурам.

«Название «зомби-лес» звучит немного китчево, но я пришел к выводу, что оно соответствует действительности», — отметил соавтор исследования, эколог Эйвери Хилл.

Научная команда изучила различные сценарии глобального потепления и пришла к выводу, что, если человечество позволит изменению климата происходить быстрыми темпами, почти вся Сьерра-Невада может стать непригодной для хвойных лесов к концу века.

Исследователи также обнаружили, что даже при усилении мер по сокращению выбросов, вызывающих нагревание планеты от ископаемого топлива и других источников парниковых газов, размеры «зомби-лесов» в калифорнийских горах все равно могут удвоиться в этом столетии.

По словам ученых, когда эти леса сгорят в результате сильных лесных пожаров или будут окончательно уничтожены засухой, болезнями или вредителями, они, скорее всего, будут заменены другими типами деревьев и кустарников. Это может значительно сократить количество углерода, который способен хранить регион, а также обеспечить среду обитания для инвазивных (чужеродных) видов и вытеснить местные разновидности флоры и фауны.

Ранее ученые предупредили, что глобальное потепление навсегда изменит леса Европы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий