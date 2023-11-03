Океанолог назвал зоны на планете, где цунами будут опасны для России

Зоной на планете, где цунами будут опасны для России, является территория у побережья Южной Америки, где проходит граница Перу и Чили. Об этом в интервью РИАМО сообщил главный научный сотрудник лаборатории цунами института океанологии РАН Александр Рабинович. По его словам, это сейсмически активный участок, где давно ничего не происходило, и может быть накоплен большой сейсмический потенциал.

«В сейсмологии существует понятие «сейсмические бреши» — зоны сейсмического молчания. <…> Одна из таких областей — у побережья Южной Америки, где граница Перу и Чили», — отметил Рабинович.

Другим опасным районом, по его словам, являются берега Калифорнии, Орегона, Вашингтона и южной части Британской Колумбии (Канада). Здесь сильнейшее землетрясение было в 1700 г. С тех пор зона «молчит», добавил эксперт.

5 ноября отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Дата была установлена по резолюции Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году.

В конце октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае. Глубина залегания очага составила 47 км. В селе Никольском толчок ощущался силой до четырех баллов. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение зафиксировали у берегов Аляски.