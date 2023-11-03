Ученые выявили несколько типов биологического старения

Генетики из медицинской школы при Стэнфордском университете выделили четыре типа (паттерна) биологического старения — метаболическое, иммунное, гепатическое и нефротическое. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые рассказали, что не все органы и части человеческого тела стареют с одинаковой скоростью. Исследователи выделили четыре типа старения в зависимости от того, где в организме наблюдаются сбои: в иммунной системе, обмене веществ, в работе печени и почек.

Иммунный тип старения характеризуется повышением в организме маркеров воспаления, которые свидетельствуют о попытках иммунной системы бороться с вредными патогенами и токсичными соединениями. Люди с этим типом старения подвержены более высокому риску возникновения аутоиммунных заболеваний.

При метаболическом типе старения повышается вероятность развития диабета, ожирения и сердечной недостаточности. Гепатический тип свидетельствует о нарушениях в работе печени и изношенности этого органа — возрастает риск цирроза и неалкогольной жировой болезни печени. Для нефротического типа характерно нарушение функции почек. У людей с таким паттерном старения может развиться почечная недостаточность и пиелонефрит.

Исследователи считают, что знание своего типа старения повысит осведомленность людей о рисках возникновения различных заболеваний и поможет предотвратить их. Например, носители гепатического паттерна могут исключить из рациона алкоголь, а метаболического — начать больше двигаться и заниматься фитнесом.

Ранее выяснилось, что ограничение калорий на 12% уменьшает воспаление и замедляет старение.