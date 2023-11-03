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Солнечный парус бауманского спутника вновь попытаются развернуть на орбите

Космонавты снова попытаются развернуть солнечный парус спутника МГТУ

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Студенты МГТУ имени Баумана проведут эксперимент с раскрытием солнечного паруса на спутнике «Парус-МГТУ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Молодежного космического центра университета Викторию Майорову.

«Это же эксперимент, его можно и не сразу проводить. Спутник на орбите, чувствует себя прекрасно, мы им управляем, мы поставили его на управление сразу же после запуска, через полтора часа. Он работоспособный», — заявила она.

Майорова отметила, что время проведения эксперимента не играет большой роли.

26 октября стало известно, что российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом во время выхода в открытый космос в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов был запущен студенческий спутник «Парус-МГТУ».

До этого сообщалось, что космонавты Кононенко и Чуб вышли в открытый космос и отключили контуры радиатора-теплообменника многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», заявляла, что мощности предприятий позволяют к 2036 году вывести на орбиту свыше двух тысяч беспилотников.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.

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