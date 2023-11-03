Найден способ уменьшить повреждение органов при гипертонии

Ученые из Клиники Шарите выяснили, что антибиотики могут снижать риск повреждения органов при гипертонии. Этот эффект связан с изменением состава кишечных микробов, сообщили ученые на ASN Kidney Week 2023, крупнейшем мировом собрании нефрологов.

Для эксперимента биологи с помощью антибиотиков узкого спектра действия уничтожили либо грамотрицательные, либо грамположительные бактерии у крыс с гипертонией.

Антибиотик ванкомицин (против грамположительных бактерий) привел к уменьшению размеров сердца и смягчил повреждение почек. Лечение полимиксином B (против грамотрицательных бактерий) не оказало существенного эффекта. При этом антибиотики не влияли на уровень артериального давления. Ученые считают, что эффект ванкомицина мог быть связан с уменьшением воспаления в органах животных.

Дело в том, что лечение ванкомицином привело к значительному увеличению количества лактобацилл, которые считаются «полезными» грамположительными бактериями. Когда исследователи изучили иммунные клетки, выделенные из сердца, почек, крови, селезенки и кишечника крыс с гипертонией, они обнаружили множество признаков воспаления. Лечение ванкомицином уменьшило воспаление в почках, а прием полимиксина B не повлиял на воспаление.

«Наше исследование показывает, что изменение микробиоты кишечника, в данном случае путем перорального введения неабсорбируемых антибиотиков на крысиной модели, может облегчить гипертоническое повреждение и воспаление почек независимо от артериального давления. В будущем мы хотели бы добиться таких эффектов без антибиотиков», — отметил докладчик из Клиники Шарите Мориц Иммануэль Виммер.

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