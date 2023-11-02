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Океанографы обнаружили новое мощное вихревое течение у берегов Австралии

CEE: австралийский водоворот шириной 400 км может усилить потепление океана

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Shutterstock

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили формирование гигантского морского водоворота в водах близ юго-восточной части австралийского континента. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

В отличие от небольших речных водоворотов, вихревые течения в океане могут быть огромны и достигать сотен километров в диаметре и нескольких километров в глубину.

Согласно выводам исследователей, австралийская воронка достигла 400 км в ширину и ушла вглубь на три километра. Температура внутри вращающейся водной массы оказалась на 3 °C выше нормы. Его питает теплое Восточно-Австралийское течение, которое переносит теплые водные массы из тропиков в более умеренные широты.

По словам ученых, последствия появления мега-водоворота рядом с Австралией пока трудно прогнозировать. Однако специалисты считают, что он вряд ли куда-то исчезнет до следующего лета. Если вихрь начнет смещаться к побережью, это вызовет резкий скачок температуры воды и может привести к катастрофическим последствиям для многих морских обитателей.

Ранее ученые выяснили, как изменение климата повлияет на морскую жизнь.

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