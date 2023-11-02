Ученые назвали преимущество, которое дает увлечение видеоиграми

Испанские ученые из Политехнического университета Каталонии выяснили, какими преимуществами обладают поклонники динамичных видеоигр по сравнению с теми, кто играет в них редко или не играет совсем. Исследование опубликовано в научном журнале Optometry and Vision Science.

Предыдущие изыскания показали, что видеоигры в жанре «экшн», также известные как боевики или стрелялки, позволяют игрокам улучшить навыки визуального внимания. Такие виртуальные развлечения включают в себя быстрые, рассчитанные по времени события, которые требуют от геймеров распределять внимание по периферийному зрительному полю и фокусировать его на разных местах.

Участниками исследования стали студенты Политехнического университета Каталонии в возрасте от 20 до 30 лет. Для участия в программе добровольцы также должны были заниматься командными видами спорта или теннисом менее пяти часов в неделю, поскольку известно, что эти занятия влияют на динамическую остроту зрения. Специалисты установили базовые требования к статической остроте зрения для участников.

Как показали тесты, пять часов за видеоиграми в неделю улучшают показатели динамической остроты зрения по сравнению с теми, кто не проводит такое количество времени за виртуальными боевиками.

«Те, кто часто играет в видеоигры, показали лучшие показатели динамической остроты зрения при 57 и 28,5°/с при 100% контрастных стимулах по сравнению с нерегулярными игроками в видеоигры. Стрелялки от первого лица — это экшн-видеоигры, которые в основном связаны с лучшими показателями динамической остроты зрения», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые создали интерфейс, позволяющий людям играть в «крестики-нолики» силой мысли.