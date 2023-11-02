Ученые разработали новый препарат для лечения ожирения

Ученые из медицинского центра при Университете Вандербильта разработали препарат для лечения ожирения, применение которого в сочетании со здоровым образом жизни способствует увеличению потери веса на 21,1%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Тирзепатид (Tirzepatide) продается в аптеках под названием Mounjaro. Препарат имитирует действие двух гормонов — глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP). Совместное действие этих гормонов стимулирует секрецию инсулина в организме и замедляет процесс переваривания пищи, тем самым надолго сохраняя чувство сытости после еды. Это помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует потере веса.

Новый препарат уже протестировали на добровольцах — в 12-недельном исследовании приняли участие 806 человек. Испытуемых разделили на две группы — первая принимала тирзепатид, а вторая — плацебо. В течение всего исследования обе группы вели здоровый образ жизни.

По окончании эксперимента выяснилось, что участники, принимавшие тирзепатид, потеряли в среднем на 21,1% больше веса, чем испытуемые из группы плацебо.

Отмечается, что препарат не вызвал серьезных побочных эффектов. Тошнота, диарея и запор могли проявиться у участников в легкой форме. Ученые надеются, что в дальнейшем препарат сможет улучшить качество жизни и здоровье людей с ожирением.

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