У принимающих противозачаточные женщин в 2,5 раза ниже риск депрессии

Ученые из Университета Англии Раскин (ARU) выяснили, что женщины, принимающие оральные контрацептивы, в 2,5 раза реже сообщают о депрессии. Исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders.

Авторы проанализировали данные 6239 женщин из США в возрасте от 18 до 55 лет. Распространенность большого депрессивного расстройства составила 4,6% среди женщин, принимавших любые оральные контрацептивы, и 11,4% среди тех, кто перестал принимать их. В обеих группах депрессия чаще наблюдалась у женщин, которые овдовели, развелись или страдали ожирением или раком.

Результаты могут быть связаны с тем, что прием контрацептивов устраняет опасения по поводу нежелательной беременности, тем самым улучшая психическое здоровье. Авторы отметили, что большинство женщин хорошо переносят эти препараты, но некоторые страдают от побочных эффектов, в том числе и депрессии. Поэтому возможно, что на самом деле ученые зафиксировали эффект выжившего: женщины, у которых развилась депрессия с началом приема противозачаточных, бросили их и потому попали во вторую группу.

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