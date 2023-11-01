Зависимость от фитнеса и бессонница могут быть признаками опасного заболевания психики

Психолог Джоанна Сильвер рассказала, что бессонница, социальная изоляция и зависимость от фитнеса могут свидетельствовать о развитии нервной анорексии — опасного психического расстройства. Об этом сообщает Daily Mail.

Анорексия — это серьезное психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся болезненным стремлением к снижению веса, страхом перед ожирением и искаженным восприятием своего тела. Последствиями такого расстройства могут стать болезни сердца и сосудов, почечная недостаточность и бесплодие. Заболевание тяжело диагностировать, поскольку оно зачастую воспринимается пациентом и окружающими как забота о здоровье.

Психолог отметила, что если близкий человек стал зависим от тренировок (пропуск занятий кажется непозволительным) и правильного питания — это может быть тревожным признаком анорексии. Больные анорексией стремятся исключить из рациона все «вредные» продукты — сладкое, жареное, соленое. Зачастую люди с этим расстройством нарезают пищу на крошечные кусочки или едят очень маленькими порциями.

Кроме того, люди, страдающие анорексией, зачастую избегают общения. Это может быть связано с тем, что самооценка человека снижена вследствие заболевания — такие люди не удовлетворены своей внешностью и сосредоточены на ее мнимых недостатках. Помимо этого, на фоне анорексии может развиться бессонница, или, наоборот, сонливость.

Психолог предупредила, что попытка поговорить с близким о его нездоровых привычках может спровоцировать ссору. Врач рекомендует проявить терпение и убедить человека обратиться за помощью.

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