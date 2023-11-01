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Найден доступный японский продукт для улучшения памяти за 12 недель

Университет Тохоку: экстракт васаби может за 12 недель улучшить память пожилых

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Ученые из Университета Тохоку выяснили, что употребление экстракта васаби может улучшить память у здоровых людей старше 60 лет. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Недавние исследования показали, что включение в диету трав и специй, например, чеснока и имбиря, может улучшить мышление и память у пожилых людей. В новом исследовании ученые проверили эффект васаби — японской специи, содержащей различные антиоксиданты и противовоспалительные соединения.

В эксперименте приняли участие японцы в возрасте 60-80 лет без диабета, психических расстройств или заболеваний сердца. В течение 12 недель они перед сном принимали либо плацебо, либо 100 мг экстракта васаби в виде таблетки. У принимавших экстракт васаби значительно улучшились показатели эпизодической, логической и рабочей памяти по сравнению с группой плацебо. Также у них повысилась способность связывать лица и имена, что часто затруднительно для пожилых людей. Другие мозговые функции не изменились.

Ученые считают, что улучшение когнитивных функций у участников исследования было связано с веществом 6-MSITC, которое могло уменьшить уровень воспаления в части мозга гиппокампе, а также защитить клетки мозга от повреждения молекулами-радикалами, например, активными формами кислорода.

Ранее ученые выяснили, какие продукты снижают риск ишемической болезни сердца и инсульта.

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