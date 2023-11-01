Стала известна дата регистрации нового российского антибиотика

Новый российский антибиотик «Фтортиазинон», который разрабатывается в Центре Гамалеи, будет зарегистрирован в конце декабря или в январе, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Весь пакет документов находится в Центре экспертизы лекарственных средств. Мы получили ряд замечаний не принципиальных, но смысловых, на которые сейчас отвечаем. И, я надеюсь, в ближайшие месяц-полтора мы подготовим ответ, и препарат будет зарегистрирован», – рассказал академик.

Проблема антибиотикорезистентности стоит перед учеными давно, а после пандемии коронавируса она усугубилась. Поэтому важно искать новые методы воздействия на патогенные бактерии, к которым бы они не были устойчивы.

«Фтортиазинон действует на все возбудители, обследованные на сегодняшний день, но в первую очередь на грамотрицательных бактерий с множественной лекарственной устойчивостью», – объяснил Гинцбург.

По словам академика, фтортиазинон подавляет так называемую третью транспортную систему, которая позволяет патогенным бактериям, перед тем как они проникнут в клетки, присоединиться и «забросить» внутрь свои белки. Они готовят клетки для проникновения бактерий, ослабляя их.

«Фтортиазинон выключает этот процесс, делая бактерии легкой добычей для нашего иммунитета», – объяснил Александр Гинцбург.

Ранее академик Гинцбург рассказал, когда в гражданский оборот войдет новый «Спутник V».