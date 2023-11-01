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Обнаружена новая опасность соленой пищи

TU: большее употребление соли может повышать риск диабета 2-го типа

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Ученые из Университета Тулейна (TU) выяснили, что частое употребление соли с пищей может повышать риск развития диабета 2-го типа. Исследование опубликовано в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Авторы работы опросили более 400 тысяч взрослых из Британского Биобанка. В среднем за 11 лет 8 месяцев наблюдения было диагностировано более 13 тысяч случаев диабета 2-го типа. По сравнению с участниками, которые «никогда» или «редко» употреблял соль, те, кто «иногда», «обычно» или «всегда» добавляли соль, имели соответственно на 13%, 20% и 39% более высокий риск развития диабета 2-го типа.

«Мы уже знаем, что ограничение соли может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но это исследование впервые показывает, что отказ от подсаливания пищи может помочь предотвратить диабет 2-го типа», — отметил ведущий авторы работы Лу Ци.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, почему высокое потребление соли может быть связано с более высоким риском развития диабета 2-го типа. Доказано, что добавление соли в пищу связано с факторами риска диабета 2-го типа, отметили ученые, — возможно, именно этим объясняется обнаруженная ими связь.

Ранее ученые выяснили, что доступный японский продукт может за 12 недель улучшить память у людей старше 60 лет.

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