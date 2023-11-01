Названа неожиданная польза черной смородины

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что черная смородина может снизить риск развития диабета второго типа. Результаты исследования были опубликованы в журнале Food & Function.

В исследовании приняли участие 29 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Ученые разделили их на две группы — испытуемые из первой группы ежедневно употребляли напитки, содержащие фенолы черной смородины и полифенолы цитрусовых. Фенолы и полифенолы — это природные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Вторая группа принимала плацебо.

По окончании эксперимента выяснилось, что у испытуемых, употреблявших напитки с содержанием фенолов и полифенолов, снизился уровень инсулина в крови. Основная функция гормона инсулина — транспортировка глюкозы (сахара) в клетки. Иногда клетки становятся к нему устойчивыми, то есть перестают реагировать на инсулин. В этом случае глюкоза из пищи не поступает в клетки и накапливается в крови. Такое состояние может стать причиной развития сахарного диабета второго типа.

Механизмы, лежащие в основе возможности фенолов и полифенолов влиять на уровень инсулина в крови, пока не изучены. Ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, могут ли эти соединения принести пользу людям с преддиабетом.

Ранее была названа неожиданная польза красного винограда.