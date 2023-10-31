Психолог развеял миф о том, что стресс всегда способствует развитию рака

Положительное отношение к стрессу может помочь в борьбе с раком и другими заболеваниями, рассказал на II форуме фонда «Онкологика» член Российской Психотерапевтической ассоциации, представитель Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им В. М. Бехтерева Минздрава РФ психонейроиммунолог и кандидат психологических наук Александр Блинков со ссылкой на ученых Американской психологической ассоциации.

«Ученые доказали: до 43% людей умирают от уверенности в том, что рак и стресс опасны. Узнав о страшном диагнозе, пациенты убеждены в необратимости изменений в своем организме и неизбежной смерти. Стресс наоборот помогает справиться с болезнью. Например, одна из реакций организма на стресс – учащенное дыхание. Человеку не хватает кислорода, это состояние называется гипоксией. В это время может наблюдаться снижение роста раковых клеток, а иммунная система начинает эффективнее с ними бороться», – рассказал Блинков «Газете.Ru».

В работе, на которую ссылается Блинков, приняли участие 30 000 американцев. Те, у кого был высокий уровень стресса, имели на 43% больше шансов умереть, если они считали, что стресс вреден для их здоровья. Напротив, те, кто испытывал сильный стресс, но не считал его вредным, имели наименьшую вероятность умереть по сравнению с любой другой группой в исследовании, включая людей, которые испытывали очень мало стресса.

По словам Блинкова, положительное отношение к стрессу запускает механизм храбрости – выработку окситоцина. Этот гормон дает психоэмоциональные силы организму для борьбы с болезнью и оказывает положительное влияние на физическое самочувствие.

«Окситоциновая система организма не только дает психоэмоциональные силы, но и способствует восстановлению клеток сердца после негативного влияния. Главная мышца организма отвечает за снабжение кровью всего организма, поэтому ее здоровье – важная составляющая успеха в борьбе с заболеванием», – посоветовал Блинков.

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