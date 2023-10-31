Биохимик объяснила, почему вредно пить чистую Н2О

Существуют фильтры обратного осмоса, они очищают практически любую воду до состояния чистой H2O. Однако пить такую воду опасно для организма, об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова.

«Обратный осмос —антибиотик в области фильтров для воды. Это сильнодействующее средство, способное помочь в самых тяжелых случаях. Он может очистить воду там, где не справятся обычные фильтры. Но использование его имеет ряд побочных эффектов. Осмос выдает вам чистую Н2О. Но организму требуется определенное содержание солей, поэтому вам придется дополнительно обогащать воду. Ни в коем случае нельзя совмещать использование такой чистой воды с низкосолевой диетой», – объяснила Кулешова.

Обратный осмос удаляет из воды полезные соли натрия и калия. Они необходимы организму, подчеркнула биохимик, и нужны для крови, которая сама представляет собой солевой раствор.

«Именно поэтому дистиллированная вода не очень полезна. Такую воду всегда надо дополнительно обогащать. Есть пограничные соли кальция и магния. Они тоже нужны организму для работы сердца и мышц, но в небольших дозах», – добавила специалист.

Подробнее о том, чем отличаются разные способы очистки воды, какой фильтр работает как антибиотик и что нужно сделать, чтобы улучшить свойства воды из-под крана – в интервью Кулешовой «Газете.Ru».

Ранее биохимик рассказала, сколько хлора остается в воде на выходе из крана.