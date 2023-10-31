Биохимик рассказала, сколько хлора остается в воде на выходе из крана

Хлор добавляют в воду на водоподготовительных станциях, чтобы избавиться от микроорганизмов. Причем количество высчитают так, чтобы на выходе в воде из-под крана содержалось от 0,3 до 0,5 мг на литр активного хлора, рассказала «Газете.Ru» эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова.

«На водоподготовительной станции его добавляют с таким расчетом, чтобы после того, как вода прошла все трубы, хлор на выходе все равно оставался. Он, как известно, со временем улетучивается из воды», – объяснила Кулешова.

Хлор добавляют в воду в самом конце подготовки питьевой воды в городе после механической фильтрации и химической очистки. Он убивает в воде вредные микроорганизмы, однако сам опасен для человека.

«Во-первых, он плохо пахнет. Во-вторых, он активный и может вступать в химические реакции. Если вода у вас на выходе чистая, у вас нет никаких микроорганизмов и органических остатков, то он просто испарится со временем. Но, если у вас в воде присутствуют какие-то другие вещества, — например, вы налили воду из-под крана и начали готовить на ней бульон, активный хлор начнем вступать в химические реакции с веществами из воды. Тогда то, что получится на выходе никто не знает», – рассказала специалист.

По словам Кулешовой, при кипячении хлор из воды улетучивается, однако он все равно может провзаимодействовать с другими веществами и нанести вред организму. Поэтому лучше использовать фильтр для воды или бутилированную воду.

Чем отличаются разные способы очистки воды, какой фильтр работает как антибиотик и что нужно сделать, чтобы улучшить свойства воды из-под крана – в интервью Кулешовой «Газете.Ru».

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