Поздний ужин и пропуск завтрака оказались вредными для здоровья привычками

Ученые из Университета Халлима в Южной Корее обнаружили, что поздний ужин и пропуск завтрака повышают риск возникновения болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

В исследовании принял участие 16 121 человек. Ученые разделили их на четыре группы в зависимости от режима сна и питания. Участники из первой группы рано засыпали, просыпались и завтракали. Испытуемые из второй группы засыпали и просыпались рано, но завтракали нерегулярно. Привычки третьей группы характеризовались поздним отходом ко сну, пробуждением и регулярным завтраком. Добровольцы из четвертой группы поздно засыпали и просыпались, но завтрак зачастую пропускали. Также участники сообщили, в какое время они обычно ужинают.

Оказалось, что пропуск завтрака в сочетании с поздним ужином увеличивает риск развития метаболического синдрома. Метаболический синдром — нарушение обмена веществ, связанное с ожирением. У людей с этой патологией повышена вероятность возникновения заболеваний сердца, сахарного диабета, болезней суставов и рака.

Также выяснилось, что поздний ужин и отсутствие завтрака наносят больший вред здоровью мужчин. Участники мужского пола с такими привычками страдали заболеваниями сердца и сосудов чаще, чем женщины-испытуемые.

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