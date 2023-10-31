Диетолог рассказал о неожиданной пользе употребления водорослей

Диетолог Майкл Мюсли рассказал, что употребление водорослей снижает риск развития деменции из-за высокого содержания в них кислот омега-3. Об этом сообщает Daily Mail.

Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты не синтезируются в организме и могут быть получены с пищей. Их главной задачей является защита клеток всех внутренних органов от повреждений. Всего существует 11 типов кислот омега-3, самыми важными являются эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Такие кислоты содержатся в жирной рыбе и морских водорослях.

Диетолог Мюсли отметил, что рыба — самый простой способ получить необходимое количество кислот омега-3, однако некоторым людям не нравится ее вкус. Кроме того, рыба не подходит для вегетарианцев и веганов. Альтернативой могут стать морские водоросли, такие как нори.

Врач рассказал, что ранее ученые из Техасского университета провели исследование и выяснили, что люди с высокими уровнями ЭПК и ДГК в крови лучше справляются с тестами на когнитивные способности — к ним относят память, внимание, воображение, речь, возможность логически рассуждать. Снижение когнитивных функций характерно для деменции, в том числе для болезни Альцгеймера.

Исследователи предполагают, что ЭПК и ДГК образуют вокруг нейронов мембраны, которые защищают их от воспаления и разрушения, тем самым снижая вероятность развития деменции.

Ранее выяснилось, что сидячий образ жизни связан с риском развития деменции.