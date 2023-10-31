Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказал о неожиданной пользе употребления водорослей

Daily Mail: употребление водорослей снижает риск развития деменции

close
100%
Depositphotos

Диетолог Майкл Мюсли рассказал, что употребление водорослей снижает риск развития деменции из-за высокого содержания в них кислот омега-3. Об этом сообщает Daily Mail.

Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты не синтезируются в организме и могут быть получены с пищей. Их главной задачей является защита клеток всех внутренних органов от повреждений. Всего существует 11 типов кислот омега-3, самыми важными являются эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Такие кислоты содержатся в жирной рыбе и морских водорослях.

Диетолог Мюсли отметил, что рыба — самый простой способ получить необходимое количество кислот омега-3, однако некоторым людям не нравится ее вкус. Кроме того, рыба не подходит для вегетарианцев и веганов. Альтернативой могут стать морские водоросли, такие как нори.

Врач рассказал, что ранее ученые из Техасского университета провели исследование и выяснили, что люди с высокими уровнями ЭПК и ДГК в крови лучше справляются с тестами на когнитивные способности — к ним относят память, внимание, воображение, речь, возможность логически рассуждать. Снижение когнитивных функций характерно для деменции, в том числе для болезни Альцгеймера.

Исследователи предполагают, что ЭПК и ДГК образуют вокруг нейронов мембраны, которые защищают их от воспаления и разрушения, тем самым снижая вероятность развития деменции.

Ранее выяснилось, что сидячий образ жизни связан с риском развития деменции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий