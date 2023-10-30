Названы регионы России, жители которых чаще всего страдают от рака печени

Наиболее рак печени в России распространен в трех регионах. Это Чукотка, Якутия и Бурятия, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

«Народы, населяющие эти области, эволюционно оказались очень чувствительными к вирусным гепатитам. Особенно там распространился гепатит В. У них реально выше вероятность заболеть раком. Например, в Монголии, которая граничит с нашей Бурятией, рак печени по заболеваемости вообще на первом месте в онкологии», – объяснил Бредер.

По словам врача, жителям этих трех регионов нужно быть особенно внимательными к здоровью печени, потому что обнаружить опухоль в этом органе довольно трудно.

«К сожалению, из-за того, что печень не болит, чаще всего рак в ней находят уже на последней стадии. Или посмертно. Было одно исследование, наши коллеги в Екатеринбурге делали, 5 лет назад. По их данным, больше трети случаев рака печени было выявлено посмертно. Это много», – заключил онколог.

Подробнее о том, как заподозрить у себя рак печени, в каких регионах России особенно распространен рак печени, и почему именно печень определяет продолжительность жизни человека – в интервью Бредера «Газете.Ru».

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