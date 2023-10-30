Врач объяснил, сколько печени достаточно для полной регенерации органа

Печень может спокойно отрасти после операции по удалению опухоли, только если она здоровая. В таком случае для полной регенерации будет достаточно 20% от органа, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

«Но эти 20% должны адекватно кровоснабжаться, от них должно быть отхождение желчи, которая синтезируется. Тут очень много нюансов», – отметил Бредер.

По его словам, опухоль не всегда оперируют и многое зависит от состояния пациента.

«Если же мы говорим о том, что это небольшая опухоль, стоит вопрос, можно ли ее удалить и оставшейся части печени достаточно для жизни. И это тоже определяется во многом функциональными резервами печени и сопутствующей патологией. Одно дело — 80-летняя бабушка, которая с трудом ходит, потому что у нее есть еще букет сопутствующих заболеваний, — другое дело молодой человек», – привел пример онколог.

По его словам, подчас, даже если опухоль большая, но ее можно радикально удалить вместе с частью печени, и при этом оставшаяся часть будет достаточна для жизни, — то выбором варианта лечения будет хирургический.

«Безусловно, при невозможности хирургического вмешательства, мы всегда рассматриваем альтернативные варианты лечения», – заметил специалист.

Подробнее о том, как заподозрить у себя рак печени, в каких регионах России особенно распространен рак печени, и почему именно печень определяет продолжительность жизни человека – в интервью Бредера «Газете.Ru».

Ранее были перечислены неожиданные признаки рака печени.