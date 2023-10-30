Врач назвал группы людей, которым стоит сделать УЗИ, КТ, МРТ брюшной полости

УЗИ, КТ и МРТ брюшной полости обязательно нужно сделать трем группам пациентов: с невирусными и вирусными гепатитами, а также с циррозом печени и неалкогольной жировой болезнью, об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

«В первую очередь те пациенты, у которых когда-либо находили вирусные гепатиты С или В, либо цирроз печени по любой причине, например, алкогольный. Частый исход вирусных гепатитов — это цирроз печени, а там рядом и рак», – объяснил специалист.

Кроме того, по его словам, в настоящее время существенно увеличивается группа пациентов с невирусными гепатитами. Им тоже необходимо провести проверку брюшной полости.

«Неалкогольная жировая болезнь в первую очередь, как следствие нарушения обмена веществ — метаболических нарушений, чаще всего ассоциированных с неправильным питанием, с малоподвижным образом жизни, проявляющиеся в гипертонии, ожирении, сахарном диабете, повышенном холестерине. Вот у этой категории пациентов тоже нужно оценивать вероятность развития рака. Потому что в общей популяции, говоря о нормальных, здоровых людях, вероятность рака печени довольно низка», – заключил онколог.

Подробнее о том, как заподозрить у себя рак печени, в каких регионах России особенно распространен рак печени, и почему именно печень определяет продолжительность жизни человека – в интервью Бредера «Газете.Ru».

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