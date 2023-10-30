Врач назвал орган, который определяет продолжительность жизни человека

Печень – это тот орган, который определяет продолжительность жизни человека, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

По словам врача, даже сердце играет в организме роль менее значительную, так как оно не выполняет много сложных функций, как печень.

«Это критический орган, который, к сожалению, заменить нечем. Это уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из этих функций может стать роковой для жизни. Сердце — это простой насос. У него нет сложных функций в отличие от печени», – отметил Бредер.

Первая важная функция печени – это белково-синтетическая, поделился специалист.

«То есть в печени синтезируется огромное количество биологически активных веществ, гормонов, ферментов. Например, белок альбумин, который является главным переносчиком массы полезных и вредных веществ в организме», – рассказал онколог.

Вторая функция – детоксикационная. Именно печень отвечает за очищение организма от токсинов, которые чаще всего попадают туда через кишечник из внешней среды.

«И тут важно не только разобраться с тем, что не нужно организму, но еще и усвоить то, что нужно. Кроме того, печень отвечает за синтез желчи, энергетический запас организма, у нее очень много функций», – отметил Бредер.

Подробнее о том, как заподозрить у себя рак печени, кто входит в группу риска по этому раку, и в каких регионах России особенно распространен рак печени – в интервью Бредера «Газете.Ru».

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