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Дерматологи перечислили ошибки в использовании солнцезащитного крема

MDPI: неверное использование солнцезащитного крема увеличивает риск рака кожи

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Дерматологи из Университета Макгилла в составе научного коллектива выяснили, что показатели заболеваемости раком кожи растут, несмотря на популяризацию солнцезащитных средств. Вероятнее всего, так происходит из-за их неправильного использования. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Исследователи обнаружили, что использование солнцезащитных средств было парадоксальным образом связано с повышенным риском развития меланомы и других типов рака кожи.

Ведущий автор исследования, дерматолог Иван Литвинов объяснил, что люди используют солнцезащитные кремы в качестве «разрешения на загар». Это дает ложное чувство безопасности, несмотря на то, что нахождение под прямыми солнечными лучами крайне нежелательно. Кроме того, большинство людей наносят слишком мало солнцезащитного средства и редко обновляют его в течение дня.

Отмечается, что солнцезащитный крем важен для защиты кожи, но закрытая одежда и нахождение в тени — более эффективные способы. Исследователи добавили, что необходимо принять меры для повышения осведомленности людей о принципах действия солнцезащитных средств.

Ранее дерматолог объяснила, как часто нужно обращаться к врачу для проверки на рак кожи.

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