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В Брянске разработали инновационный способ очистки водоемов от нефти

Ученые БГИТУ разработали инновационные сорбенты для очистки водоемов от нефти

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Shutterstock

Специалисты Брянского государственного инженерно-технологического университета (БГИТУ) разработали инновационные сорбенты для очистки водоемов от разливов нефти, которые можно использовать более 50 раз. Об этом и. о. заведующего кафедрой «Промышленной экологии и техносферной безопасности» БГИТУ, кандидат технических наук, доцент Алексей Нестеров рассказал ТАСС.

По словам эксперта, сорбент создан на основе пенополиуретанов. Из подобных материалов делают губки для мытья посуды. С помощью парафинов удалось повысить способность материала поглощать нефть и улучшить водоотталкивающие свойства.

Отмечается, что один килограмм вещества способен впитать до двух тонн нефти, что в три раза больше, чем сорбенты , которые используются в настоящее время.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили, как меняется газообмен в почве при загрязнении нефтью и ее отходами. Результаты исследования позволят эффективно очищать плодородные земли, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Ранее ученые нашли бактерии, способные противостоять длительным засухам и спасать растения.

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