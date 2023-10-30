В России нашли новый способ подавлять рост опухолей

Ученые Сеченовского университета Минздрава РФ нашли способ подавлять рост злокачественных новообразований с помощью нанополимерных частиц, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вуза.

В сообщении говорится, что ученые нашли способ подавлять рост раковых опухолей с помощью особых нанополимерных частиц, которые способны проникать внутрь клеток и связываться с онкогенами. Также такие частицы могут доставлять в клетку противоопухолевые препараты, что повышает эффективность лечения и минимизирует количество побочных эффектов.

Ранее считалось, что нанополимерные частицы могут взаимодействовать с рецепторами лишь на поверхности клеток. Но по результатам новых экспериментов, если они смогут на какое-то время закрепиться на поверхности клетки, то способны проникнуть и внутрь. Это открытие позволило значительно расширить диапазон их использования.

До этого в Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава РФ началась заключительная фаза клинического исследования российского препарата пембролизумаба против запущенных форм меланомы. Это биоаналог американского препарата, разработка которого стартовала в рамках импортозамещения оригинала, об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Ранее врачи назвали неожиданные признаки рака печени.