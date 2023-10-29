Найден простой способ избавиться от прыщей

Исследователи из Университета Тафтса (США) установили, что витамины B5 и D, пробиотики и экстракт зеленого чая помогают в лечении акне. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале JAMA Dermatologу.

Авторы провели метаанализ результатов 42 научных работ, в которых в общей сложности приняло участие более 3 тыс. человек. В этих работах оценивалась роль нутрицевтиков в лечении акне. Это биологически активные добавки, в число которых входят витамины, минералы, растительные экстракты, аминокислоты и пр.

Результаты показали, что перечисленные нутрицевтики могут помогать в лечении акне. Так, прием витамина D приводил к значительному снижению воспалительных поражений кожи лица после 8 недель лечения, а витамин B5 уменьшал общую степень поражения лица на 68% по сравнению с плацебо. Пероральный прием экстракта зеленого чая, содержащего галлат эпигаллокатехина, приводил к снижению воспалительных поражений носа, околоротовой области и подбородка.

Однако ученые отметили, что в исследованиях были маленькие выборки, поэтому необходимо перепроверить полученные результаты с большим количеством испытуемых.

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